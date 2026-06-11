В Роснедрах оценили перспективы добычи ресурсов на Луне

Опубликовано 11 июня 2026, 19:141 мин.
В Роснедрах оценили перспективы добычи ресурсов на ЛунеМесторождений уровня Земли не ожидается
Руководитель Роснедр Олег Казанов в беседе с РИА Новости заявил, что Луна вряд ли станет источником большого числа полезных ископаемых из-за простой геологической истории спутника. В отличие от Земли, где движение плит и другие процессы создавали разнообразные месторождения, на Луне таких условий почти не было.
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По словам Казанова, исследования указывают на возможное наличие запасов титана, железа и ванадия, однако эти ресурсы не считаются особенно перспективными, так как их достаточно на Земле. Обнаружение редкоземельных металлов также не подтверждает наличие промышленных месторождений.
Отдельный интерес представляет лунный реголит с изотопом гелия-3. Его рассматривают для некоторых технологий, но способов добычи пока нет.