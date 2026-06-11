В Роснедрах оценили перспективы добычи ресурсов на Луне

По словам Казанова, исследования указывают на возможное наличие запасов титана, железа и ванадия, однако эти ресурсы не считаются особенно перспективными, так как их достаточно на Земле. Обнаружение редкоземельных металлов также не подтверждает наличие промышленных месторождений.

Отдельный интерес представляет лунный реголит с изотопом гелия-3. Его рассматривают для некоторых технологий, но способов добычи пока нет.