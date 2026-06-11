В Роснедрах рассказали о роли ИИ в современной геологии

По его словам, ключевые направления применения технологий связаны со сбором геологических данных и прогнозированием месторождений. Для изучения труднодоступных районов активно применяются беспилотники, а также системы машинного зрения, позволяющие получать геофизическую информацию при облете больших территорий.

Отдельно он отметил, что современные алгоритмы помогают обрабатывать большие массивы информации и повышают эффективность поиска ресурсов. При этом роль специалистов меняется: теперь они чаще обучают модели и анализируют результаты, а не только вручную обрабатывают данные.

Казанов подчеркнул, что использование ИИ сокращает число задействованных работников и повышает производительность, но полностью исключать человека из процесса пока не планируется.