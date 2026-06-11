В России
Опубликовано 11 июня 2026, 12:09
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В Роснедрах рассказали о роли ИИ в современной геологии

Технологии меняют работу геологов
Искусственный интеллект (ИИ) сегодня стал важной частью геологических исследований, однако полностью заменить специалистов он пока не способен. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов, отметив, что ИИ в отрасли используется как вспомогательный инструмент.
В Роснедрах рассказали о роли ИИ в современной геологии

© Ferra.ru

По его словам, ключевые направления применения технологий связаны со сбором геологических данных и прогнозированием месторождений. Для изучения труднодоступных районов активно применяются беспилотники, а также системы машинного зрения, позволяющие получать геофизическую информацию при облете больших территорий.

Отдельно он отметил, что современные алгоритмы помогают обрабатывать большие массивы информации и повышают эффективность поиска ресурсов. При этом роль специалистов меняется: теперь они чаще обучают модели и анализируют результаты, а не только вручную обрабатывают данные.

Казанов подчеркнул, что использование ИИ сокращает число задействованных работников и повышает производительность, но полностью исключать человека из процесса пока не планируется.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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