В Рособрнадзоре предложили использовать ИИ как инструмент в образовании

Опубликовано 25 июля 2026, 23:021 мин.
В Рособрнадзоре предложили использовать ИИ как инструмент в образованииТехнологию не планируют полностью запрещать
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с ТАСС сообщил, что система образования должна адаптироваться к использованию искусственного интеллекта (ИИ) и применять его для повышения качества обучения.
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По его словам, ИИ может быть помощником для преподавателей и студентов, но не должен заменять самостоятельную работу. В ведомстве считают, что полностью ограничить использование таких технологий невозможно и нецелесообразно.
Музаев отметил, что вопрос касается не только Единого государственного экзамена, но и всей системы образования, включая школы, вузы и организации среднего профессионального обучения. В 2026 году Рособрнадзор уже столкнулся с этой задачей и продолжит работать над мерами, которые позволят защищать экзамены от использования ИИ и заранее реагировать на новые вызовы.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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