В России
Опубликовано 25 июля 2026, 23:02
1 мин.

В Рособрнадзоре предложили использовать ИИ как инструмент в образовании

Технологию не планируют полностью запрещать
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с ТАСС сообщил, что система образования должна адаптироваться к использованию искусственного интеллекта (ИИ) и применять его для повышения качества обучения.
В Рособрнадзоре предложили использовать ИИ как инструмент в образовании

© Ferra.ru

По его словам, ИИ может быть помощником для преподавателей и студентов, но не должен заменять самостоятельную работу. В ведомстве считают, что полностью ограничить использование таких технологий невозможно и нецелесообразно.

Музаев отметил, что вопрос касается не только Единого государственного экзамена, но и всей системы образования, включая школы, вузы и организации среднего профессионального обучения. В 2026 году Рособрнадзор уже столкнулся с этой задачей и продолжит работать над мерами, которые позволят защищать экзамены от использования ИИ и заранее реагировать на новые вызовы.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#искусственный интеллект
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В Рособрнадзоре предложили использовать ИИ как инструмент в образовании