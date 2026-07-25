В Рособрнадзоре предложили использовать ИИ как инструмент в образовании

По его словам, ИИ может быть помощником для преподавателей и студентов, но не должен заменять самостоятельную работу. В ведомстве считают, что полностью ограничить использование таких технологий невозможно и нецелесообразно.

Музаев отметил, что вопрос касается не только Единого государственного экзамена, но и всей системы образования, включая школы, вузы и организации среднего профессионального обучения. В 2026 году Рособрнадзор уже столкнулся с этой задачей и продолжит работать над мерами, которые позволят защищать экзамены от использования ИИ и заранее реагировать на новые вызовы.