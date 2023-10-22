В Роспотребнадзоре дали советы россиянам по выбору хурмы

В Роспотребнадзоре дали советы россиянам по выбору хурмыНужно обращать внимание на чашелистики
Специалисты Роспотребнадзора россиянам дали советы о том, как правильно выбирать хурму и хранить ее, чтобы насладиться этим вкусным и полезным фруктом. Эти советы помогут сохранить вкус и качество хурмы.
Согласно экспертам, при выборе хурмы следует обращать внимание на сухие чашелистики. У вкусной и спелой хурмы листочки должны быть подсохшими, а хурма сама по себе должна иметь яркий и насыщенный цвет, так как бледная хурма обычно является незрелой. Поэтому, чтобы насладиться вкусом этого фрукта, стоит выбирать плоды с яркой окраской.
Также специалисты Роспотребнадзора добавили, чтобы сохранить хурму в хорошем состоянии, нужно ее хранить при температуре около нуля градусов и высокой влажности воздуха. При соблюдении этих условий хурма может сохранить свои свойства до двух-трех месяцев.