В Роспотребнадзоре дали советы россиянам по выбору хурмы

Согласно экспертам, при выборе хурмы следует обращать внимание на сухие чашелистики. У вкусной и спелой хурмы листочки должны быть подсохшими, а хурма сама по себе должна иметь яркий и насыщенный цвет, так как бледная хурма обычно является незрелой. Поэтому, чтобы насладиться вкусом этого фрукта, стоит выбирать плоды с яркой окраской.

Также специалисты Роспотребнадзора добавили, чтобы сохранить хурму в хорошем состоянии, нужно ее хранить при температуре около нуля градусов и высокой влажности воздуха. При соблюдении этих условий хурма может сохранить свои свойства до двух-трех месяцев.