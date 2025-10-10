Опубликовано 10 октября 2025, 20:491 мин.
В России 10% проверок бизнеса переведут на приложение «Инспектор»Планируется, что это произойдет к 2026 году
Министерство экономического развития РФ планирует масштабировать использование мобильного приложения «Инспектор» в контрольно-надзорной деятельности. Согласно заявлению заместителя министра Алексея Херсонцева, к 2026 году не менее 10% всех проверок бизнеса должны проводиться с помощью этого сервиса.
© Ferra.ru
В текущем году стоит задача подключить к работе с приложением большинство контрольных ведомств. Собранный в ходе апробации опыт позволит доработать функционал для дальнейшего расширения применения цифрового инструмента, отметил Херсонцев.
Ранее стало известно, что ведомство готовит обновление классификатора креативных индустрий. В него планируется включить новые направления, связанные с виртуальной и дополненной реальностью, цифровым искусством и разработкой игр. Сейчас в перечне насчитывается 51 код, объединённый в 16 творческих направлений.