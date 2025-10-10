В России 10% проверок бизнеса переведут на приложение «Инспектор»

В текущем году стоит задача подключить к работе с приложением большинство контрольных ведомств. Собранный в ходе апробации опыт позволит доработать функционал для дальнейшего расширения применения цифрового инструмента, отметил Херсонцев.

Ранее стало известно, что ведомство готовит обновление классификатора креативных индустрий. В него планируется включить новые направления, связанные с виртуальной и дополненной реальностью, цифровым искусством и разработкой игр. Сейчас в перечне насчитывается 51 код, объединённый в 16 творческих направлений.