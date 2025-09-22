В России 71 молодежная лаборатория занялась микроэлектроникой

Созданы и четыре инженерные школы

На форуме «Микроэлектроника 2025» министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал о развитии молодежных лабораторий и инженерных школ в сфере микроэлектроники. За последние четыре года в стране появилось 940 лабораторий, из которых 71 работает над проектами, связанными с микроэлектроникой. Эти площадки дают молодым исследователям возможность формировать собственные коллективы и получать финансирование на развитие.