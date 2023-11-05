В России активно развивают импортозамещение в сфере электроники

Инвестиции в эту сферу представляют собой важный этап для региона, способствуя развитию высокотехнологичного производства и созданию новых рабочих мест. Ожидается, что реализация этих проектов приведет к созданию 1,3 тысячи рабочих мест в регионе, отметила Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавили, что один из таких проектов выполняется компанией "Тензор" из Дубны, которая занимается разработкой оборудования и программного обеспечения для управления системами жизнеобеспечения. В другом городе региона, Воскресенске, компания "Элска" фокусируется на производстве низковольтных комплексных устройств на основе отечественных компонентов.