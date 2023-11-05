В России активно развивают импортозамещение в сфере электроники

В России активно развивают импортозамещение в сфере электроникиС общим объемом инвестиций более 10 миллиардов рублей
В России реализуется 14 проектов импортозамещения в сфере электроники. Московская область активно продвигает 14 инвестиционных проектов в сфере электроники, целью которых является развитие импортозамещения. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет более 10 миллиардов рублей, как сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя председателя правительства и министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, Екатерину Зиновьеву.
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Инвестиции в эту сферу представляют собой важный этап для региона, способствуя развитию высокотехнологичного производства и созданию новых рабочих мест. Ожидается, что реализация этих проектов приведет к созданию 1,3 тысячи рабочих мест в регионе, отметила Зиновьева.
В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавили, что один из таких проектов выполняется компанией "Тензор" из Дубны, которая занимается разработкой оборудования и программного обеспечения для управления системами жизнеобеспечения. В другом городе региона, Воскресенске, компания "Элска" фокусируется на производстве низковольтных комплексных устройств на основе отечественных компонентов.