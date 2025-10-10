В России биометрию будут развивать через анализ поведения людей

Выступая на форуме «Финополис-2025», Близнюк отметил, что существующие статические методы идентификации по лицу и голосу уже недостаточны. Современные системы должны отслеживать, как человек ведет себя в типичных для себя сценариях, что позволяет точнее определять возможные риски.

Особое внимание было уделено проблеме мошенничества. По словам Близнюка, текущее законодательство позволяет добросовестным гражданам предоставлять биометрию, в то время как злоумышленники остаются вне контроля. Это создает правовой перекос в системе безопасности.

Близнюк также привел примеры, когда анализ поведенческих факторов помогает выявлять операции, совершаемые под принуждением. В таких случаях система может блокировать подозрительные действия, даже если формальная идентификация прошла успешно.

Для развития этого направления предлагается использовать коммерческие биометрические системы, которые должны тестировать новые решения на практике.