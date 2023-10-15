В России больны глаукомой свыше 100 тыс. человек. И год от года становится больше

В России больны глаукомой свыше 100 тыс. человек. И год от года становится большеИз-за продолжительности жизни
Более ста тысяч россиян страдают глаукомой, которая может привести к потере зрения, по словам президента Российского глаукомного общества, профессора Евгения Егорова, пишет РИА Новости.
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Он также отметил, что этот показатель может увеличиться из-за более высокой выявляемости и увеличения продолжительности жизни населения.
На данный момент, только около 25 процентов случаев глаукомы выявляют на ранних стадиях. Это связано с недостаточной доступностью специализированных медицинских кабинетов для глаукомы и сокращением специализированных центров.
Больше не получается. Если раньше у нас были специальные центры, например, на 300 тысяч населения полагался один глаукомный кабинет, то сегодня эти кабинеты практические отсутствуют. Если раньше это был специализированный прием, то сейчас это просто осмотр офтальмолога. Ну а для того чтобы обнаружить глаукому на ранней стадии, нужно измерить уровень внутриглазного давления, посмотреть глазное дно и проверить поле зрения.
Глаукома может протекать незаметно для пациента, поэтому регулярные посещения врача могут помочь вовремя выявить и эффективно управлять этим состоянием.