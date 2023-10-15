В России больны глаукомой свыше 100 тыс. человек. И год от года становится больше

Он также отметил, что этот показатель может увеличиться из-за более высокой выявляемости и увеличения продолжительности жизни населения.

На данный момент, только около 25 процентов случаев глаукомы выявляют на ранних стадиях. Это связано с недостаточной доступностью специализированных медицинских кабинетов для глаукомы и сокращением специализированных центров.