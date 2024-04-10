В России будут автономно блокировать фальсификат в магазинах

Опубликовано 10 апреля 2024, 23:09
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В России будут автономно блокировать фальсификат в магазинахНа кассах
Россельхознадзор получит возможность автоматически блокировать на кассах магазинов некачественные и небезопасные продукты. Это значит, что фальсифицированную продукцию с несоответствующим составом невозможно будет купить.
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Механизм блокировки будет разработан совместно с Минпромторгом и Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) до конца III квартала 2024 года.
Система будет работать через интеграцию двух систем: «Меркурий» Россельхознадзора (содержит информацию о ветеринарных документах на сырье) и «Честный знак» ЦРПТ (аккумулирует данные о промаркированной готовой продукции).
Если система обнаружит несоответствия, например, недостаток сырья, то Россельхознадзор проведет проверку и заблокирует некачественную продукцию в рознице. Новая разработка будет особенно актуальна для таких продуктов, как икра, молочная продукция и БАДы, которые состоят из компонентов животного сырья.