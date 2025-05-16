В России будут готовить специалистов по робототехнике и умным устройствам

Первыми станут программы «Искусственный интеллект в робототехнике» в Сколтехе и «Аппаратная разработка умных устройств» в НИУ ВШЭ и МФТИ. Студенты будут изучать создание роботов для складов, интеграцию ИИ в реальные устройства, а также методы массового производства.

Преподавать будут исследователи из вузов и инженеры «Яндекса», работающие над умными гаджетами и складскими системами. В учебный план войдут задачи по навигации в динамичной среде, распознаванию объектов, обработке звука и речи, а также проектированию устойчивых промышленных решений.

Как отметил CEO «Яндекс роботикс» Иван Калинов, в отрасли не хватает специалистов, способных совмещать разработку алгоритмов с их внедрением в «железо». Выпускники программ смогут проектировать роботов, управлять командами и внедрять технологии в производство.