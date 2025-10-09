В России будут готовить врачей нового поколения с навыками исследований

Как сообщил ректор университета Петр Глыбочко в рамках форума «Биопром 2025», речь идет о подготовке врачей-исследователей. Они будут работать над созданием медицинских изделий и лекарственных препаратов, а также в научных учреждениях и высокотехнологичных компаниях.

Для будущих специалистов уже разработана особая образовательная система. Она включает глубокое погружение в проектную деятельность университета, стажировки и совместные работы с институтами Российской академии наук и инновационными предприятиями.

По словам ректора, такой подход формирует новое поколение медиков, которые не просто используют существующие технологии, но и способны их создавать.