В России будут использовать ИИ для анализа разработки новых лекарств

ИИ в перспективе планируется использовать для оценки перспективности инновационных препаратов, а также для развития программ скрининга, направленных на выявление заболеваний на ранних стадиях. Такие технологии могут ускорить принятие решений в области разработки лекарств и повысить эффективность профилактики.

Кроме того, Минздрав намерен развивать сотрудничество с другими странами, особенно из состава БРИКС, в рамках совместных проектов по созданию новых препаратов и терапевтических аналогов. Это направление рассматривается как одно из приоритетных.

Также одним из ключевых факторов устойчивого обеспечения лекарствами остается развитие отечественного производства.