В России будут использовать ИИ для анализа разработки новых лекарств

Опубликовано 13 мая 2025, 16:551 мин.
В России будут использовать ИИ для анализа разработки новых лекарствТехнологии помогут оценивать перспективные препараты
Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев сообщил, что ведомство рассматривает возможность применения искусственного интеллекта (ИИ) в сфере анализа новых лекарственных разработок.
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ИИ в перспективе планируется использовать для оценки перспективности инновационных препаратов, а также для развития программ скрининга, направленных на выявление заболеваний на ранних стадиях. Такие технологии могут ускорить принятие решений в области разработки лекарств и повысить эффективность профилактики.
Кроме того, Минздрав намерен развивать сотрудничество с другими странами, особенно из состава БРИКС, в рамках совместных проектов по созданию новых препаратов и терапевтических аналогов. Это направление рассматривается как одно из приоритетных.
Также одним из ключевых факторов устойчивого обеспечения лекарствами остается развитие отечественного производства.