В России будут использовать винную кислоту для производства витаминов

Новые металлокомплексные катализаторы, разработанные учеными, демонстрируют высокую эффективность в реакциях синтеза фармакологически активных соединений. Основанные на молекуле TADDOL, они активно ускоряют процессы синтеза органических молекул, имеющих определенную структуру.

Исследователи отмечают, что безопасность исходного сырья для производства важна для производителей лекарств и пестицидов. Новые катализаторы обеспечивают формирование нужной структуры молекулы без содержания опасных вариаций.

Ранее доступные катализаторы имели ограниченные возможности в синтезе вариантов молекул. Российские ученые устранили этот недостаток, создав вариации молекулы TADDOL, способные эффективно взаимодействовать с атомами палладия, что открывает новые перспективы в производстве безопасных фармацевтических продуктов и пестицидов.