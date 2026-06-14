В России будут маркировать контент с нарушениями ПДД

Мера призвана защитить граждан от информации, формирующей рискованную модель поведения на дорогах. Ведомства должны будут представить доклад в кабмин.

Также до 2028 года Росмолодежь, МВД и Роскомнадзор при участии Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды установят критерии оценки материалов, связанных с пренебрежением требованиями безопасности дорожного движения. Это нужно для включения сайтов с запрещенной информацией в единый реестр.

Кроме того, власти регионов до конца 2026 года, а затем ежегодно будут организовывать показ социальной рекламы по безопасности дорожного движения на ТВ, в интернете и в социально значимых объектах.