В России будут маркировать контент с нарушениями ПДД

Опубликовано 14 июня 2026, 08:311 мин.
В России будут маркировать контент с нарушениями ПДДМеру хотят разработать до 2027 года
Роскомнадзор, Минцифры, Минкультуры, Минтранс и МВД до 2027 года проработают вопрос введения маркировки аудиовизуального контента, в котором демонстрируются нарушения правил дорожного движения. Это следует из утвержденного правительством документа, пишет ТАСС.
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Мера призвана защитить граждан от информации, формирующей рискованную модель поведения на дорогах. Ведомства должны будут представить доклад в кабмин.
Также до 2028 года Росмолодежь, МВД и Роскомнадзор при участии Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды установят критерии оценки материалов, связанных с пренебрежением требованиями безопасности дорожного движения. Это нужно для включения сайтов с запрещенной информацией в единый реестр.
Кроме того, власти регионов до конца 2026 года, а затем ежегодно будут организовывать показ социальной рекламы по безопасности дорожного движения на ТВ, в интернете и в социально значимых объектах.