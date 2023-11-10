В России будут мониторить качество воды в реках с помощью IoT-технологии

Первые датчики этой системы будут размещены в зоне Кизеловского угольного бассейна на реках Яйва и Косьва, которые столкнулись с проблемами загрязнения из-за шахтных вод.

На реках будет создана сеть автоматических измерительных устройств, обеспечивающих определение ключевых показателей качества воды каждый час. Полученные данные будут передаваться на картографический веб-сервис, где осуществляется анализ состояния поверхностных вод. Это первый случай, когда для комплексного анализа состояния рек используются как данные традиционного мониторинга, так и спутниковые данные, а также технологии Интернета вещей, отметили в университете.

Реки Яйва и Косьва выбраны в качестве тестовых объектов из-за длительного загрязнения изливами шахтных вод. Проект, реализуемый с использованием гранта Российского научного фонда по президентской программе исследовательских проектов.