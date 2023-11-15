В России будут определять тип дыхания с помощью нейросети

Это устройство, утверждают ученые, не имеет аналогов и способно работать с обычной камерой в домашних условиях, что значительно расширяет возможности в реабилитации.

Эта разработка считается важным инструментом для восстановления после ряда заболеваний, так как специальные дыхательные упражнения играют значимую роль в реабилитации, а также могут эффективно помогать в снижении стресса и укреплении организма.

Команда Волгоградской инновационной лаборатории анализа и управления данными (V.I.S.D.O.M.) при ВолгГТУ разработала эту модель в рамках их работы по программному обеспечению автоматизированных систем. Они утверждают, что их новая модель открывает широкие возможности для эффективных тренировок в домашних условиях, что критически важно для людей, нуждающихся в реабилитации дыхательной системы.