В России будут отслеживать снежных барсов с помощью беспилотников и ИИ

В России будут отслеживать снежных барсов с помощью беспилотников и ИИТакже планируется использовать ИИ в определении конкретной особи
Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов в беседе с ТАСС рассказал, что отслеживать численность снежных барсов на Алтае будут с помощью беспилотников и ИИ, пишет ТАСС.
В данный момент здесь есть три защищенных территории: два заповедника и один национальный парк. Но так как это не вся территория, барс ведь перемещается, есть случаи браконьерства. …Мы будем усиливать работу нацпарков беспилотниками для того, чтобы фиксировать нарушителей, а также чтобы можно было наблюдать за численностью ирбиса.
По словам Константина Цыганова, Министерство природных ресурсов и экологии РФ сотрудничает с Московским физико-техническим институтом в сфере использования искусственного интеллекта в распознавании определенной особи.
Это будет интересно: если птиц окольцовывают, то мы рассчитываем, что эти технологии позволят нам без вмешательства человека, без нарушения среды обитания наблюдать за барсами. … Искусственный интеллект будет установлен на компьютере, а с беспилотника мы будем получать данные - фото- и видеосъемку. Мы будем видеть территорию, понимать, одна и та же особь переходит из одного места в другое или все же это разные особи.