В России будут предотвращать поломки в металлургии c помощью нейросети

В России будут предотвращать поломки в металлургии c помощью нейросетиЧто позволяет оперативно заменить дефектные детали
Заведующий научно-исследовательской лабораторией технической самодиагностики и самоконтроля приборов и систем Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Владимир Синицин сообщил, что Инженеры ЮУрГУ создали уникальную систему – датчик совместно с нейросетью, которые способны снизить число поломок на металлургических заводах, пишет ТАСС.
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Владимир Синицын добавил, что это первый в России проект такого рода, не имеющий прямых аналогов в мире.
Созданный инновационный датчик отслеживает тепловой поток, исходящий от высоконагруженных подшипников, передавая полученные данные нейросети через беспроводной канал связи. Нейросеть в режиме реального времени анализирует данные, предупреждая оператора о возможных отклонениях и приближающейся угрозе поломки подшипника, отметил Синицин.
Такой предварительный анализ позволяет оперативно заменить дефектные детали, предотвращая аварийные ситуации и несанкционированные простои оборудования на производстве.