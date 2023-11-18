В России
16:38, 18 ноября 2023
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В России будут предотвращать поломки в металлургии c помощью нейросети

Что позволяет оперативно заменить дефектные детали

Заведующий научно-исследовательской лабораторией технической самодиагностики и самоконтроля приборов и систем Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Владимир Синицин сообщил, что Инженеры ЮУрГУ создали уникальную систему – датчик совместно с нейросетью, которые способны снизить число поломок на металлургических заводах, пишет ТАСС.

В России будут предотвращать поломки в металлургии c помощью нейросети

© Ferra.ru

Владимир Синицын добавил, что это первый в России проект такого рода, не имеющий прямых аналогов в мире.

Созданный инновационный датчик отслеживает тепловой поток, исходящий от высоконагруженных подшипников, передавая полученные данные нейросети через беспроводной канал связи. Нейросеть в режиме реального времени анализирует данные, предупреждая оператора о возможных отклонениях и приближающейся угрозе поломки подшипника, отметил Синицин.

Такой предварительный анализ позволяет оперативно заменить дефектные детали, предотвращая аварийные ситуации и несанкционированные простои оборудования на производстве.

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