В России будут производить борную кислоту из отходов атомных станций

Благодаря новой установке

В пресс-службе Кольского научного центра РАН сообщили, что ученые центра представили установку для изготовления борной кислоты непосредственно на атомных станциях. Этот проект, первый в России, избавит энергетические комплексы, такие как Кольская атомная станция в Мурманской области, от необходимости закупки данного химического соединения за рубежом.