В России будут производить борную кислоту из отходов атомных станций

В России будут производить борную кислоту из отходов атомных станцийБлагодаря новой установке
В пресс-службе Кольского научного центра РАН сообщили, что ученые центра представили установку для изготовления борной кислоты непосредственно на атомных станциях. Этот проект, первый в России, избавит энергетические комплексы, такие как Кольская атомная станция в Мурманской области, от необходимости закупки данного химического соединения за рубежом.
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Борная кислота, применяемая в производстве стекла, изоляционных материалов и удобрений, стала объектом повышенного спроса из-за санкций, оставляя рынок практически в дефиците. Инновационная установка, разработанная учеными, будет вырабатывать борную кислоту высокого качества, соответствующую всем необходимым стандартам.
Это достижение также позволит энергетическим реакторам эффективно регулировать цепные ядерные реакции. Планы ученых включают распространение подобных установок на другие атомные станции с аналогичными типами реакторов, улучшая работу энергетических комплексов и снижая зависимость от импорта химических реагентов.