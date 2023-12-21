В России будут выявлять незаконные свалки с помощью ИИ и спутников

Главная задача партнерства — использование цифровых инноваций для выявления незаконных свалок и других экологических нарушений. Генеральный директор РЭО, Денис Буцаев, подчеркнул значимость цифровых технологий в сфере обращения с отходами и внедрение оптимальных путей решения экологических проблем.

Предполагается, что «Ситроникс» будет обеспечивать высокоточные спутниковые снимки для обучения нейросетей по поиску несанкционированных свалок и других нарушений. Это позволит более эффективно наблюдать за хозяйственной деятельностью, природными территориями, возгораниями и другими экологическими рисками.

Заместитель генерального директора РЭО по цифровизации, Алексей Буров, выразил надежду на получение более точной информации о связанных с отходами объектах инфраструктуры, что позволит более эффективно бороться с экологическими проблемами.