В России будут выявлять пожары на объектах АЭС с помощью ИИ

Макет разработки представили на Петербургском международном газовом форуме.

В пресс-службе отметили, что ученые провели обширную работу, создав базу данных и обучив нейросеть для идентификации причин возникновения пожаров, их местоположения, типа и характеристик очагов пожара. Эта система также способна прогнозировать развитие событий и предоставлять рекомендации по наиболее эффективным методам и средствам для тушения огня.

Система была протестирована в более чем тысяче экспериментах, включая ситуации с различными источниками пожаров, такими как древесина, ПВХ-панели, линолеум, кабельная продукция, масла, спирты и горючие жидкости. Эти испытания имитировали распространенные пожарные сценарии, включая нарушения правил эксплуатации оборудования и короткие замыкания, добавили в пресс-службе.