В России будут выявлять пожары на объектах АЭС с помощью ИИ

В России будут выявлять пожары на объектах АЭС с помощью ИИБыло проведено более тысячи экспериментов
В пресс-службе Передовой инженерной школы Томского политехнического университета рассказали, что ученые вуза разработали инновационный нейросетевой алгоритм, предназначенный для обнаружения, локализации и тушения пожаров на объектах атомной промышленности, пишет РИА Новости.
© Ferra.ru
Макет разработки представили на Петербургском международном газовом форуме.
В пресс-службе отметили, что ученые провели обширную работу, создав базу данных и обучив нейросеть для идентификации причин возникновения пожаров, их местоположения, типа и характеристик очагов пожара. Эта система также способна прогнозировать развитие событий и предоставлять рекомендации по наиболее эффективным методам и средствам для тушения огня.
Система была протестирована в более чем тысяче экспериментах, включая ситуации с различными источниками пожаров, такими как древесина, ПВХ-панели, линолеум, кабельная продукция, масла, спирты и горючие жидкости. Эти испытания имитировали распространенные пожарные сценарии, включая нарушения правил эксплуатации оборудования и короткие замыкания, добавили в пресс-службе.