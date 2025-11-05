В России цифровизация станет ключом к эффективности судебной системы

За последние годы уже реализованы шаги для дистанционного участия граждан в заседаниях. В дальнейшем планируется расширение электронного правосудия, улучшение взаимодействия судов с заявителями через цифровые каналы и оптимизация обратной связи.

Краснов подчеркнул, что современные технологии позволят автоматизировать рутинные процессы. Использование передовых информационных систем поможет адаптировать суды к новым вызовам и повысить качество работы судебной системы в целом.