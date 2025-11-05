В России цифровизация станет ключом к эффективности судебной системы

Опубликовано 05 ноября 2025, 21:581 мин.
В России цифровизация станет ключом к эффективности судебной системыКраснов рассказал о планах развития электронного правосудия
В России судебная система будет развиваться с опорой на цифровые технологии, заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов в интервью ТАСС и «Российской газете». Он отметил, что эффективность и надежность судов во многом зависят от уровня цифровизации и внедрения современных информационных решений.
За последние годы уже реализованы шаги для дистанционного участия граждан в заседаниях. В дальнейшем планируется расширение электронного правосудия, улучшение взаимодействия судов с заявителями через цифровые каналы и оптимизация обратной связи.
Краснов подчеркнул, что современные технологии позволят автоматизировать рутинные процессы. Использование передовых информационных систем поможет адаптировать суды к новым вызовам и повысить качество работы судебной системы в целом.