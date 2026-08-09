В России дадут приоритет отечественным ИИ-решениям при госзакупках

Минцифры и Минфин должны подготовить предложения по внесению изменений в федеральное законодательство. Доклад ожидается до 15 декабря. Также до 25 декабря ведомства представят перечень необходимых ИИ-сервисов для ключевых отраслей экономики.

Кроме того, Минпромторг и Минцифры совместно с отраслевыми комитетами должны собрать обратную связь по отраслевым моделям данных и стандартам обмена ими. Это нужно для запуска единой платформы, где разработчики смогут получать доступ к промышленным данным.