В России дадут приоритет отечественным ИИ-решениям при госзакупках

Опубликовано 09 августа 2026, 17:361 мин.
В России дадут приоритет отечественным ИИ-решениям при госзакупкахМинцифры и Минфин проработают изменения
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о приоритете российских решений на основе искусственного интеллекта (ИИ) при госзакупках. Соответствующее поручение дано по итогам XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Минцифры и Минфин должны подготовить предложения по внесению изменений в федеральное законодательство. Доклад ожидается до 15 декабря. Также до 25 декабря ведомства представят перечень необходимых ИИ-сервисов для ключевых отраслей экономики.
Кроме того, Минпромторг и Минцифры совместно с отраслевыми комитетами должны собрать обратную связь по отраслевым моделям данных и стандартам обмена ими. Это нужно для запуска единой платформы, где разработчики смогут получать доступ к промышленным данным.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги: