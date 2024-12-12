В России до 2030 года подготовят 10 тыс. специалистов по ИИ

Опубликовано 12 декабря 2024, 20:201 мин.
В России до 2030 года подготовят 10 тыс. специалистов по ИИСообщил министр цифрового развития
Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что до конца 2030 года в стране будет подготовлено 10 тыс. студентов, обучающихся по направлению «Искусственный интеллект». Эти специалисты будут составлять «будущую элиту», которая станет основой для разработки ИИ-технологий в России.
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В ходе совещания с президентом Владимиром Путиным Шадаев отметил, что сейчас большинство студентов, поступающих на IT-специальности, выбирают разработку программного обеспечения. Однако только 9% из них направляются в области, связанные с фундаментальными дисциплинами, такими как прикладная математика и физика. По мнению министра, именно этих специалистов не хватает для обеспечения технологического лидерства в будущем.
Шадаев подчеркнул важность улучшения образовательных программ в области ИИ. Для этого министерство совместно с Сбером разработало специальную программу, ориентированную на углубленное изучение математики, необходимой для разработки искусственного интеллекта.