В России доказали эффективность цитрогипса для декоративных растений

Опубликовано 12 июня 2024, 11:26
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В России доказали эффективность цитрогипса для декоративных растенийВ качестве грунта
Ученые Белгородского государственного университета (БелГУ) выяснили, что цитрогипс, образующийся в процессе производства лимонной кислоты, может стать ценным материалом для грунта в декоративных клумбах и цветниках.
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По словам заведующего лабораторией физико-химических методов исследования растений НИУ «БелГУ» Ивана Никулина, цитрогипс обладает оптимальными химическими и физическими свойствами для улучшения плодородия почвы. Этот материал не только способствует нейтрализации кислотности, но и обладает рыхлой структурой, идеальной для чувствительных растений.
Результаты исследований показали, что использование цитрогипса позволяет выращивать декоративные растения, а также саженцы деревьев и кустарников при создании ландшафтного дизайна. Благодаря отсутствию тяжелых металлов, этот материал безвреден для человека, что делает его идеальным выбором для экологически чистого садоводства.