В России доказали эффективность электрической кардиоверсии для лечения сердца

Электрическая кардиоверсия — это метод «перезагрузки» сердца при нарушениях его ритма. Ученые утверждают, что этот метод эффективен, особенно при повторных процедурах, когда результат достигает 95%. При этом осложнения возникали лишь в 1% случаев и были несерьезными, отметили в пресс-службе.

Сердечно-сосудистые заболевания становятся все более распространенными, и кардиологи бьют тревогу из-за роста нарушений сердечного ритма. Во многих странах электрическая кардиоверсия широко используется, но в России практикуется главным образом в крупных клиниках.

Ученые надеются, что их исследование привлечет внимание российских специалистов к эффективности этой методики лечения и позволит ее широко внедрить в практику российских больниц.