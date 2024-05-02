Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 02 мая 2024, 21:31
1 мин.

В России доказали эффективность электрической кардиоверсии для лечения сердца

В 92% случаев
В пресс-службе университета ИТМО сообщили, что ученые вуза доказали безопасность и эффективность электрической кардиоверсии при восстановлении сердечного ритма. Исследование, проведенное на данных из клиники в Калужской области, показало, что процедура успешна в 92% случаев.
В России доказали эффективность электрической кардиоверсии для лечения сердца

© Ferra.ru

Электрическая кардиоверсия — это метод «перезагрузки» сердца при нарушениях его ритма. Ученые утверждают, что этот метод эффективен, особенно при повторных процедурах, когда результат достигает 95%. При этом осложнения возникали лишь в 1% случаев и были несерьезными, отметили в пресс-службе.

Сердечно-сосудистые заболевания становятся все более распространенными, и кардиологи бьют тревогу из-за роста нарушений сердечного ритма. Во многих странах электрическая кардиоверсия широко используется, но в России практикуется главным образом в крупных клиниках.

Ученые надеются, что их исследование привлечет внимание российских специалистов к эффективности этой методики лечения и позволит ее широко внедрить в практику российских больниц.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Сердце
,
#медицина
,
#исследование
,
#здоровье