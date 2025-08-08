В России доказали необходимость контроля вен печени при гепатитах

Учёные впервые детально изучили параметры кровотока в печёночных венах при различных стадиях заболеваний. Измерялись диаметр сосудов, скорость кровотока и давление в воротной вене. Исследование показало, что по мере развития патологии происходят характерные изменения в сосудистой системе печени.

Как объясняют специалисты, печень имеет сложную систему кровоснабжения через печёночную артерию и воротную вену. Последняя собирает кровь от органов пищеварения для детоксикации. При хронических заболеваниях нарушается структура печёночной ткани, что ведёт к сдавливанию вен и ухудшению кровотока.

Особое внимание исследователи уделили механизму «порочного круга», когда нарушения микроциркуляции усугубляют структурные изменения, а те, в свою очередь, ещё больше ухудшают кровообращение. Наиболее опасным осложнением является портальная гипертензия — повышение давления в воротной вене.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости учитывать состояние венозной системы при лечении пациентов с хроническими гепатитами и холестазами.