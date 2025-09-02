В России дрон впервые доставил материалы для выборов

Этот пилотный проект реализован избирательной комиссией региона при поддержке местного правительства. Использование беспилотных технологий особенно актуально для Сахалина, где много труднодоступных точек, куда материалы традиционно доставляют вертолётом.

Как отмечают власти, применение дронов экономически выгоднее авиаперевозок и не требует задействования человеческих ресурсов. Беспилотный катер успешно преодолел 63 километра по морю, доставив не только выборные материалы, но и 300 кг полезного груза для сотрудников местного парка.

В перевозимые товары вошли продукты первой необходимости, топливо и медикаменты. С 3 по 13 сентября в Невельском районе пройдут досрочные выборы.