В России
11:42, 25 ноября 2023
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В России готовят к производству экспресс-пастеризатор грудного молока

При этом он сохраняет питательные вещества

Ученые из Сеченовского университета Минздрава России готовят к производству первый в России экспресс-пастеризатор грудного молока. Он призван защищать младенцев от инфекций, передаваемых через молоко матери. При этом новое устройство сохраняет питательные вещества, необходимые для здоровья ребенка, пишет ТАСС ссылаясь на пресс-службу вуза.

В России готовят к производству экспресс-пастеризатор грудного молока

© Ferra.ru

Планируется запустить серийное производство в Новосибирске, где предполагается изготовить пилотную партию из тысячи приборов уже в первой половине 2024 года. Эксперты планируют тестировать технологию в роддомах Москвы и проводить сертификацию устройства, добавили в пресс-службе.

Этот компактный пастеризатор будет предназначен не только для больниц, но и для использования дома. Он позволит матерям беречь грудное молоко при болезни и сохранять его важные питательные свойства, помогая укрепить иммунитет новорожденных.

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