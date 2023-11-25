В России готовят к производству экспресс-пастеризатор грудного молока

Планируется запустить серийное производство в Новосибирске, где предполагается изготовить пилотную партию из тысячи приборов уже в первой половине 2024 года. Эксперты планируют тестировать технологию в роддомах Москвы и проводить сертификацию устройства, добавили в пресс-службе.

Этот компактный пастеризатор будет предназначен не только для больниц, но и для использования дома. Он позволит матерям беречь грудное молоко при болезни и сохранять его важные питательные свойства, помогая укрепить иммунитет новорожденных.

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