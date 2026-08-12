В России
Опубликовано 12 августа 2026, 15:41
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В России ИИ-ассистент начал помогать врачам наблюдать детей с артритом

Система работает в мобильной и веб-версии
Ассоциация детских ревматологов обновила систему дистанционного наблюдения за юными пациентами. В приложении «Ювенильный артрит» появился ассистент на базе искусственного интеллекта (ИИ), созданный Центром технологий для общества Яндекса.
В России ИИ-ассистент начал помогать врачам наблюдать детей с артритом

© Ferra.ru

Системой пользуются около 1500 пациентов и 32 детских ревматолога. Ассистент напоминает о лекарствах, помогает разобраться с результатами исследований и отвечает на вопросы о препаратах и возможных побочных эффектах.

При вопросах, связанных с изменением терапии или медицинскими показателями, система формирует черновик ответа для врача. Специалист проверяет его перед отправкой. Потенциально критические обращения направляются врачу.

Решение работает на платформе Yandex AI Studio и использует большие языковые модели. При подготовке ответов учитываются клинические рекомендации Минздрава России, инструкции к препаратам и нормативные документы.

По данным разработчиков, число вопросов, решенных врачом при первом обращении, увеличилось на 40%.

Источник:Яндекс
Автор:Ингела Воробьева
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