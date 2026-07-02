В России ИИ научили анализировать цифровые связи пользователей

Новая технология позволяет выявлять признаки мошенничества, точнее определять характеристики клиентов, прогнозировать их поведение и формировать персональные рекомендации. Такой метод особенно полезен для банков, финтех-сервисов и цифровых платформ, где важно учитывать не только действия, но и связи между пользователями.

По данным Сбера, разработка была протестирована на четырех крупных наборах данных из финансового сектора и электронной коммерции и показала стабильное улучшение качества моделей. Подход также подтверждает эффективность сочетания графовых моделей и методов обучения ИИ.