В России ИИ научили анализировать цифровые связи пользователей

Опубликовано 02 июля 2026, 11:201 мин.
В России ИИ научили анализировать цифровые связи пользователейТехнология повысит точность моделей
Российские специалисты разработали подход к анализу поведения пользователей с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Вместо отдельных действий система учитывает всю совокупность цифровых связей человека. В работе участвовали ученые Сбера совместно с коллегами Института AIRI, Института системного программирования РАН и Математического института имени В. А. Стеклова, пишет ТАСС.
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Новая технология позволяет выявлять признаки мошенничества, точнее определять характеристики клиентов, прогнозировать их поведение и формировать персональные рекомендации. Такой метод особенно полезен для банков, финтех-сервисов и цифровых платформ, где важно учитывать не только действия, но и связи между пользователями.
По данным Сбера, разработка была протестирована на четырех крупных наборах данных из финансового сектора и электронной коммерции и показала стабильное улучшение качества моделей. Подход также подтверждает эффективность сочетания графовых моделей и методов обучения ИИ.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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