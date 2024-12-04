В России ИИ научили диагностировать рассеянный склероз

Система работает просто: врачи загружают медицинские снимки в онлайн-сервис, а ИИ анализирует их и предлагает диагностические гипотезы. Врач может согласиться с выводами программы или внести свои корректировки. Окончательное решение и ответственность за диагноз остаются за специалистом.

Платформа функционирует в пилотном режиме с октября 2024 года. В ближайшее время в нее будут добавлены новые алгоритмы NtechLab для диагностики новообразований и автоматизации рутинных измерений на основе МРТ головного мозга.

Кроме того, «Третье мнение» уже включает 12 других ИИ-сервисов. Они помогают выявлять возможные патологии грудной клетки, позвоночника, суставов, костей, кожи, молочной железы и головного мозга. Эти сервисы анализируют различные медицинские изображения, включая рентген, КТ и даже фотоснимки.