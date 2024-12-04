В России
Опубликовано 04 декабря 2024, 16:55
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В России ИИ научили диагностировать рассеянный склероз

Алгоритм интегрирован в платформу для анализа МРТ
Технологический партнер Ростеха, компания NtechLab, разработал алгоритм, который помогает врачам анализировать МРТ-снимки головы на признаки рассеянного склероза. Новое решение уже внедрено в онлайн-платформу «Третье мнение», которая предоставляет российским медикам доступ к диагностической поддержке искусственного интеллекта (ИИ).
В России ИИ научили диагностировать рассеянный склероз

© Ferra.ru

Система работает просто: врачи загружают медицинские снимки в онлайн-сервис, а ИИ анализирует их и предлагает диагностические гипотезы. Врач может согласиться с выводами программы или внести свои корректировки. Окончательное решение и ответственность за диагноз остаются за специалистом.

Платформа функционирует в пилотном режиме с октября 2024 года. В ближайшее время в нее будут добавлены новые алгоритмы NtechLab для диагностики новообразований и автоматизации рутинных измерений на основе МРТ головного мозга.

Кроме того, «Третье мнение» уже включает 12 других ИИ-сервисов. Они помогают выявлять возможные патологии грудной клетки, позвоночника, суставов, костей, кожи, молочной железы и головного мозга. Эти сервисы анализируют различные медицинские изображения, включая рентген, КТ и даже фотоснимки.