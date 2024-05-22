В России ИИ научился выявлять метастазы в костях онкопациентов

Опубликовано 22 мая 2024, 09:47
1 мин.
В России ИИ научился выявлять метастазы в костях онкопациентовОн поможет врачам быстрее устанавливать диагнозы
Ученые из Саратовского государственного медицинского университета разрабатывают компьютерную программу с использованием искусственного интеллекта для более точного выявления метастазов в костях онкологических пациентов. Это поможет врачам быстрее и эффективнее устанавливать диагнозы и выбирать методы лечения.
© Ferra.ru
Метастазы в костях, которые часто возникают при различных типах рака, могут привести к серьезным осложнениям, включая болевой синдром и повреждения костей. Поэтому важно обнаруживать их на ранних стадиях.
Программа, разрабатываемая учеными, использует алгоритмы машинного обучения, обученные на большом объеме данных об изображениях остеосцинтиграфии. Это позволит быстро анализировать изображения и помогать врачам принимать правильные решения по лечению.
Ожидается, что программа будет завершена и пройдет клинические испытания к 2026 году. Это открывает новые возможности для улучшения диагностики и лечения онкологических заболеваний, что может существенно повысить качество жизни пациентов.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева