В России ИИ научился выявлять метастазы в костях онкопациентов

Метастазы в костях, которые часто возникают при различных типах рака, могут привести к серьезным осложнениям, включая болевой синдром и повреждения костей. Поэтому важно обнаруживать их на ранних стадиях.

Программа, разрабатываемая учеными, использует алгоритмы машинного обучения, обученные на большом объеме данных об изображениях остеосцинтиграфии. Это позволит быстро анализировать изображения и помогать врачам принимать правильные решения по лечению.

Ожидается, что программа будет завершена и пройдет клинические испытания к 2026 году. Это открывает новые возможности для улучшения диагностики и лечения онкологических заболеваний, что может существенно повысить качество жизни пациентов.