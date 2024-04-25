В России ИИ поможет тракторам работать без GPS

Идея заключается в том, чтобы сделать искусственный интеллект более внимательным к мельчайшим деталям на поле. Это достигается за счет использования нейросетевого механизма, который позволяет уточнять границы областей поля с высокой точностью, даже учитывая незначительные текстурные изменения. Таким образом, автопилоты теперь могут видеть больше, чем обычный человеческий глаз, определяя границы сантиметровой точностью.

Ранее схожие задачи решались с использованием GPS-навигации, однако с уходом зарубежных компаний-производителей с российского рынка, точность такой навигации снизилась в несколько раз. Проблема отсутствия GPS-сигнала особенно остра на юге России.

Эксперты отмечают, что появление таких технологий на основе искусственного интеллекта является настоящей находкой для сельскохозяйственных регионов, где GPS-навигация не всегда работает надежно.