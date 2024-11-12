В России ИИ создаст тесты для программистов

В пресс-службе компании сообщили, что ранее задания для собеседований формировались вручную, что ограничивало количество сценариев и замедляло их обновление. Теперь же ИИ будет генерировать тесты, учитывая специфику задач, необходимые навыки и отраслевые особенности, что позволит ускорить процесс и повысить точность оценки кандидатов.

Особенностью обновления является создание библиотеки промптов, которые помогут ИИ разрабатывать задания, охватывающие ключевые аспекты программирования. Это позволит варьировать типы вопросов и подходы к решению, что значительно повысит разнообразие и глубину тестов.