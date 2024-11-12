В России
Опубликовано 12 ноября 2024, 18:21
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В России ИИ создаст тесты для программистов

Для собеседований
В России платформа для автоматизированного техскрининга Jumse анонсировала новое обновление, которое позволит создавать уникальные тесты для программистов с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Это обновление может модернизировать процесс отбора кандидатов в IT-компании.
В России ИИ создаст тесты для программистов

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В пресс-службе компании сообщили, что ранее задания для собеседований формировались вручную, что ограничивало количество сценариев и замедляло их обновление. Теперь же ИИ будет генерировать тесты, учитывая специфику задач, необходимые навыки и отраслевые особенности, что позволит ускорить процесс и повысить точность оценки кандидатов.

Особенностью обновления является создание библиотеки промптов, которые помогут ИИ разрабатывать задания, охватывающие ключевые аспекты программирования. Это позволит варьировать типы вопросов и подходы к решению, что значительно повысит разнообразие и глубину тестов.