В России ИИ заменить экзаменатора и отменит ЕГЭ

Уровень знаний уже содержится в данных, которые ученик оставляет за собой на цифровых платформах. Если весь профиль и образовательный трек хранятся в единой системе, отдельный экзамен становится не нужен. Кроме того, ИИ способен объективно проводить устные опросы. Он проконтролирует, пользуется ли человек подсказками, куда смотрит, как себя ведет и нервничает. Это исключит субъективизм живого экзаменатора.

Орешкин считает, что в какой-то момент можно будет вернуться к устным экзаменам, но принимать их будет нейросеть. Технологии сделают оценку знаний максимально честной и прозрачной. При этом для понимания уровня подготовки не потребуется отдельного испытания — данные уже будут собраны в процессе обучения.