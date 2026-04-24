В России ИИ заменить экзаменатора и отменит ЕГЭ

Опубликовано 24 апреля 2026, 19:211 мин.
В России ИИ заменить экзаменатора и отменит ЕГЭЦифровой след ученика даст объективную оценку его знаний
В России в будущем могут отказаться от ЕГЭ в пользу объективной системы оценки знаний на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин на экспертном диалоге «Высшее образование в новую технологическую эпоху». По его словам, ЕГЭ когда-то дал равные возможности детям из всех регионов.
© Ferra.ru
Уровень знаний уже содержится в данных, которые ученик оставляет за собой на цифровых платформах. Если весь профиль и образовательный трек хранятся в единой системе, отдельный экзамен становится не нужен. Кроме того, ИИ способен объективно проводить устные опросы. Он проконтролирует, пользуется ли человек подсказками, куда смотрит, как себя ведет и нервничает. Это исключит субъективизм живого экзаменатора.
Орешкин считает, что в какой-то момент можно будет вернуться к устным экзаменам, но принимать их будет нейросеть. Технологии сделают оценку знаний максимально честной и прозрачной. При этом для понимания уровня подготовки не потребуется отдельного испытания — данные уже будут собраны в процессе обучения.