В России импортозаместили цевочный электропривод

Цевочный электропривод, разработанный НПЦАП, предназначен для работы в условиях вакуума и агрессивной среды. Он отличается высокой энергоэффективностью, компактностью, точностью позиционирования и возможностью передачи данных о текущем состоянии без дополнительных датчиков.

Разработка может найти применение в аэрокосмической сфере, а также в гражданских отраслях, таких как создание приводов аэродинамических рулей, элеронов, газодинамических рулей и управление в нефтегазовой промышленности. В НПЦАП подчеркнули, что новая технология направлена на снижение затрат и обеспечение независимости российской промышленности от зарубежных комплектующих и оборудования.