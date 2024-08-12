В России импортозаместили цевочный электропривод

Опубликовано 12 августа 2024, 15:00
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В России импортозаместили цевочный электроприводДля работы в условиях вакуума
На форуме «Армия-2024» Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени Пилюгина (НПЦАП), входящий в Роскосмос, представил первый в России импортозамещенный цевочный электропривод.
Цевочный электропривод, разработанный НПЦАП, предназначен для работы в условиях вакуума и агрессивной среды. Он отличается высокой энергоэффективностью, компактностью, точностью позиционирования и возможностью передачи данных о текущем состоянии без дополнительных датчиков.
Разработка может найти применение в аэрокосмической сфере, а также в гражданских отраслях, таких как создание приводов аэродинамических рулей, элеронов, газодинамических рулей и управление в нефтегазовой промышленности. В НПЦАП подчеркнули, что новая технология направлена на снижение затрат и обеспечение независимости российской промышленности от зарубежных комплектующих и оборудования.
Источник:НПЦАП
Автор:Ингела Воробьева
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