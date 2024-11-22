В России импортозаместили кварцевые генераторы

Кварцевые генераторы являются ключевыми элементами, обеспечивающими синхронизацию работы различных узлов электроники. Они выполняют роль «сердца» цифровых устройств, так как от их стабильного сигнала зависит надежность всего устройства. В линейку новых генераторов входят термокомпенсированные и тактовые модели, которые были разработаны на заводе «Метеор», входящем в состав «Росэлектроники».

Термокомпенсированные генераторы, предназначенные для поверхностного монтажа, отличаются высокой прочностью и могут использоваться в мобильных и стационарных устройствах. Тактовые генераторы стабилизируют частоту сигнала в различных видах цифровой электроники. Завод «Метеор» предложил три модификации этих устройств с различными размерами, чтобы удовлетворить потребности рынка.