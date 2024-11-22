В России
Опубликовано 22 ноября 2024, 13:39
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В России импортозаместили кварцевые генераторы

Новый генератор улучшит стабильность работы электроники
Холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию Ростех, разработал новые высокостабильные кварцевые генераторы, которые смогут заменить зарубежные комплектующие из США и Германии в вычислительной технике, радиостанциях и навигационных системах ГЛОНАСС-GPS. Сейчас предприятие приступило к освоению серийного производства этих компонентов.
В России импортозаместили кварцевые генераторы

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Кварцевые генераторы являются ключевыми элементами, обеспечивающими синхронизацию работы различных узлов электроники. Они выполняют роль «сердца» цифровых устройств, так как от их стабильного сигнала зависит надежность всего устройства. В линейку новых генераторов входят термокомпенсированные и тактовые модели, которые были разработаны на заводе «Метеор», входящем в состав «Росэлектроники».

Термокомпенсированные генераторы, предназначенные для поверхностного монтажа, отличаются высокой прочностью и могут использоваться в мобильных и стационарных устройствах. Тактовые генераторы стабилизируют частоту сигнала в различных видах цифровой электроники. Завод «Метеор» предложил три модификации этих устройств с различными размерами, чтобы удовлетворить потребности рынка.