В России
Опубликовано 18 ноября 2024, 16:56
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В России импортозаместили микросхему СВЧ трансформатора

Новая разработка будет выпускаться в 2025 году
Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», разработал микросхему СВЧ трансформатора, которая станет компонентом для отечественной радиоэлектронной аппаратуры. Об этом сообщил министр правительства Москвы Анатолий Гарбузов.
В России импортозаместили микросхему СВЧ трансформатора

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СВЧ симметрирующий трансформатор используется в системах навигации, радиотехнике, связи и телекоммуникациях. Разработка помогает согласовывать разнородные линии связи, уменьшать потери энергии и улучшать качество сигнала. Она также предотвращает перегрузки и повреждения, расширяя зону покрытия сети без увеличения мощности передаваемого сигнала. Микросхема создана по ГОСТ и не имеет аналогов в России.

Производство полностью локализована, что гарантирует стабильные поставки. Ожидается, что первый выпуск трансформаторов появится на рынке в начале 2025 года, а производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 40 тысяч изделий в год.

По словам генерального директора ЗНТЦ Анатолия Ковалева, разработка велась в течение двух лет с целью создания полностью российского продукта. В настоящее время на внутреннем рынке присутствуют только импортные аналоги таких микросхем, что делает новый продукт особенно востребованным.