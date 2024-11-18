В России импортозаместили микросхему СВЧ трансформатора

СВЧ симметрирующий трансформатор используется в системах навигации, радиотехнике, связи и телекоммуникациях. Разработка помогает согласовывать разнородные линии связи, уменьшать потери энергии и улучшать качество сигнала. Она также предотвращает перегрузки и повреждения, расширяя зону покрытия сети без увеличения мощности передаваемого сигнала. Микросхема создана по ГОСТ и не имеет аналогов в России.

Производство полностью локализована, что гарантирует стабильные поставки. Ожидается, что первый выпуск трансформаторов появится на рынке в начале 2025 года, а производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 40 тысяч изделий в год.

По словам генерального директора ЗНТЦ Анатолия Ковалева, разработка велась в течение двух лет с целью создания полностью российского продукта. В настоящее время на внутреннем рынке присутствуют только импортные аналоги таких микросхем, что делает новый продукт особенно востребованным.