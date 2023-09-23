В России импортозаместили микроскоп с автоподачей стекол

В России импортозаместили микроскоп с автоподачей стеколВ систему входит 10 кассет по 20 стекол в каждой
Пресс-служба Московского авиационного института в беседе с ТАСС рассказала, что инженеры института совместно с компанией Roboscope импортозаместили, который имеет гистологический сканер с автоподачей стекол, что ускоряет работу проведения медицинских исследованийю.
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В случаях, когда речь идет о сотнях и тысячах анализов, которые нужно провести в ограниченное время, автоматизация процесса сканирования стекол позволяет кратно сократить временные затраты медработников и снизить влияние человеческого фактора на получение точного заключения", - заявил изобретатель, доцент кафедры номер 701 "Авиационные робототехнические системы.
В устройство входит микроскоп с камерой, которая имеет высокое разрешение, а также роботизированный столб благодаря которому возможно автоматически перемещать стекла с образцами материалов. В систему входит 10 кассет по 20 стекол в каждой.
Российских промышленных аналогов на рынке не существует, а зарубежные аппараты слишком дороги для большинства клиник, что не позволяет их массово использовать в России. Эта проблема усугубляется сложностями с импортными поставками. Кроме того, почти все подобные устройства рассчитаны на стекла определенных зарубежных производителей, в то время как наша разработка не имеет таких ограничений и может работать со стеклами отечественных компаний.