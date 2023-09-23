В России импортозаместили микроскоп с автоподачей стекол

Российских промышленных аналогов на рынке не существует, а зарубежные аппараты слишком дороги для большинства клиник, что не позволяет их массово использовать в России. Эта проблема усугубляется сложностями с импортными поставками. Кроме того, почти все подобные устройства рассчитаны на стекла определенных зарубежных производителей, в то время как наша разработка не имеет таких ограничений и может работать со стеклами отечественных компаний.