В России импортозаместили остекление для электропоезда "Ласточка"

Генеральный директор предприятия, Андрей Силкин, подчеркнул, что отечественное остекление прошло серию проверок и соответствует всем стандартам. Благодаря уникальным характеристикам, включая устойчивость к солнечному теплу и сопротивление ударным воздействиям на высоких скоростях, стало возможным серийное производство нового продукта.

Основой изделия стал герметичный стеклопакет, обеспечивающий комфорт в любую погоду, а внешняя часть выполнена из прочного силикатного триплекса, способного выдержать удары и столкновения даже при скорости до 100 км/ч.