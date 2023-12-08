В России
23:02, 08 декабря 2023
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В России импортозаместили остекление для электропоезда "Ласточка"

Оно соответствует всем требованиям

В пресс-службе Госкорпорации Ростех сообщили, что отечественное производство во главе с ОНПП "Технология" им. А.Г.Ромашина успешно заменило боковое остекление кабины машиниста скоростного пассажирского электропоезда "Ласточка". Новое решение соответствует всем необходимым требованиям, предъявляемым к такому компоненту, пишет ТАСС.

В России импортозаместили остекление для электропоезда "Ласточка"

© Ferra.ru

Генеральный директор предприятия, Андрей Силкин, подчеркнул, что отечественное остекление прошло серию проверок и соответствует всем стандартам. Благодаря уникальным характеристикам, включая устойчивость к солнечному теплу и сопротивление ударным воздействиям на высоких скоростях, стало возможным серийное производство нового продукта.

Основой изделия стал герметичный стеклопакет, обеспечивающий комфорт в любую погоду, а внешняя часть выполнена из прочного силикатного триплекса, способного выдержать удары и столкновения даже при скорости до 100 км/ч.

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