В России импортозаместили остекление для самолетов

В производстве используются исключительно российские материалы, предусмотрен обогрев для всепогодных полетов, проведены наземные испытания, в том числе на устойчивость к ударам птиц. Ранее эти компоненты для самолета Superjet 100 поставлялись по импорту.

SJ-100 - важный для России проект, направленный на замену иностранных авиалайнеров отечественными, заявил первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков. В SJ-100 заменено более 40 иностранных систем и компонентов.

о конца 2023 года ОАК будут переданы 20 комплектов изделий для 20 SJ-100. Ожидается, что объем производства будет увеличиваться по мере расширения парка российских «Суперджетов».