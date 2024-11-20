В России импортозаместили ПО ушедшей ABBYY

Преимущество новой технологии заключается в ее способности работать с различными документами, от служебных записок до договоров, независимо от шрифта. Программа использует искусственный интеллект, который позволяет мгновенно распознавать рукописные и печатные тексты, а также надписи и пометки. Вдобавок, скорость распознавания впечатляет — до 1800 страниц в минуту, или 30 страниц в секунду.

ПО подходит для работы с первичными, налоговыми, нотариальными и юридическими документами, а также для организации электронных архивов и документооборота. Оно интегрируется в серверные, мобильные, десктопные и веб-приложения, работает без подключения к интернету и сторонним сервисам. Также поддерживается интеграция с популярными бухгалтерскими и ERP системами, включая 1С.