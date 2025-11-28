В России импортозаместили производство полиизобутилена

Опубликовано 28 ноября 2025, 22:591 мин.
В России импортозаместили производство полиизобутиленаЭто позволит отказаться от импорта стратегического продукта
На заводе «Омский каучук» группы компаний «Титан» началось производство низкомолекулярного полиизобутилена (ПИБ). Ранее Россия импортировала более 90% этого нефтехимического продукта, используемого в смазочных материалах, клеях, косметике и других отраслях.
Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности. Общая стоимость составила 2,5 млрд рублей, из которых 950 млн рублей — льготный заём на приобретение высокотехнологичного оборудования. Производство полностью локализовано по отечественной технологии и использует только российское сырьё.
Как отметил губернатор Виталий Хоценко, новый комплекс полностью закроет потребности внутреннего рынка и ликвидирует импортную зависимость. Министр энергетики Сергей Цивилев подчеркнул, что в условиях санкций создаётся нефтехимический комплекс, превосходящий зарубежные аналоги.
ПИБ также применяется при производстве эмульгаторов для взрывчатых веществ в геологоразведке и электроизоляционных изделий.