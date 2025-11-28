В России импортозаместили производство полиизобутилена

Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности. Общая стоимость составила 2,5 млрд рублей, из которых 950 млн рублей — льготный заём на приобретение высокотехнологичного оборудования. Производство полностью локализовано по отечественной технологии и использует только российское сырьё.

Как отметил губернатор Виталий Хоценко, новый комплекс полностью закроет потребности внутреннего рынка и ликвидирует импортную зависимость. Министр энергетики Сергей Цивилев подчеркнул, что в условиях санкций создаётся нефтехимический комплекс, превосходящий зарубежные аналоги.

ПИБ также применяется при производстве эмульгаторов для взрывчатых веществ в геологоразведке и электроизоляционных изделий.