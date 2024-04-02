В России импортозаместили силовые модули для электрозарядных станций

Опубликовано 02 апреля 2024, 13:16
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В России импортозаместили силовые модули для электрозарядных станцийДля электромобилей и электробусов
Концерн «Радиоэлектронные технологии», который входит в госкорпорацию «Ростех», представил новые отечественные силовые модули для электрозарядных станций (ЭЗС). Они, разработанные специалистами концерна, превосходят аналоги на рынке России по своим характеристикам.
В пресс-службе госкорпорации отметили, что силовой модуль УЭСМ-30 мощностью 30 кВт предназначен для использования в зарядных станциях для электромобилей и электробусов, а также рассматривается возможность его применения на электрических воздушных судах. Разработка способна работать в широком диапазоне температур, от минус 40 до плюс 75 градусов.
Эти силовые модули производятся на Уфимском приборостроительном производственном объединении при участии Уфимского университета науки и технологий. Помимо использования в зарядных станциях, они могут быть применены в передвижных мастерских для обслуживания и ремонта вооружения в полевых условиях.