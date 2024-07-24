В России импортозаместили смесь для огнеупорных стройматериалов

Опубликовано 24 июля 2024, 16:28
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В России импортозаместили смесь для огнеупорных стройматериаловОна делает материалы прочнее на 25%
Специалисты Белгородского государственного университета (БелГУ) испортозаметсили и запатентовали новый состав для производства огнеупорных строительных материалов. Этот инновационный продукт, по данным Минобрнауки РФ, представляет собой сухую смесь для бетонов, огнеупорных растворов и других композитных материалов нового поколения.
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Разработка под руководством профессора Михаила Трубицына представляет собой «функциональную матричную систему», которая составляет 25−30% общей массы огнеупорных композитов. Смесь включает тонкомолотый кальцинированный глинозем, высокоглиноземистый цемент, бимодальный активированный альфа-оксид алюминия и дефлокулянт на основе поликарбоксилатных эфиров, отметили в ведомстве.
Этот материал обеспечивает отличные теплотехнические характеристики, позволяя создавать композиционные материалы на 25% прочнее предшественников. Они могут выдерживать температуры до 1580 градусов и обладают повышенной температурой начала деформации на 10%, сообщил Трубицын.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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