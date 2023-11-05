В России импортозаместили специальную сталь

Ранее эта продукция в основном импортировалась из Европы, но благодаря разработкам ученых, Златоустовский металлургический завод становится способным к массовому производству этой стали, отметил Андрей Аникеев.

Специальная сталь марок Super Duplex 25Cr и Staballoy AG17 используется в различных отраслях, включая геологоразведку, нефтехимию и нефтепереработку. Добывающая отрасль ранее завозила готовые трубы из-за рубежа, так как Россия не производила соответствующее сырье.

Аникеев добавил, что ученые разработали технологию плавки и деформации, а также успешно провели испытания массового производства проката и поковок из этой специальной стали на мощностях Златоустовского металлургического завода.

С 2024 года ожидается, что завод будет полностью готов выполнять заказы на производство стали указанных марок, что поможет России стать менее зависимой от импорта и обеспечить потребности важных отраслей экономики высококачественной сталью, произведенной внутри страны.