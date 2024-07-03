В России импортозаместили усилитель мощности для оценки космических кораблей

По словам профессора, в конце 2025 года в Челябинск приедет представитель организации-монитора из Москвы для оценки работоспособности опытных образцов усилителя ЭГУМ-10. Впервые макет устройства будет представлен на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Из-за политической обстановки последние два года иностранные государства прекратили экспорт этого оборудования. Однако отечественный усилитель мощности не уступает мировым аналогам и является первой такой разработкой в России, отметил Ардашев.