В России импортозаместили усилитель мощности для оценки космических кораблей

Опубликовано 03 июля 2024, 22:15
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В России импортозаместили усилитель мощности для оценки космических кораблейВпервые макет устройства будет представлен на выставке "Иннопром"
Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали первый в России электрогидравлический усилитель мощности, способный заменить импортные аналоги. Это устройство необходимо для проверки прочности кирпичных стен и оценки пригодности космических кораблей к полетам, сообщил профессор кафедры технологии автоматизированного машиностроения Политехнического института ЮУрГУ Дмитрий Ардашев.
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По словам профессора, в конце 2025 года в Челябинск приедет представитель организации-монитора из Москвы для оценки работоспособности опытных образцов усилителя ЭГУМ-10. Впервые макет устройства будет представлен на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.
Из-за политической обстановки последние два года иностранные государства прекратили экспорт этого оборудования. Однако отечественный усилитель мощности не уступает мировым аналогам и является первой такой разработкой в России, отметил Ардашев.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева