В России импортозаместят химикаты для строительства

МДИ используется в производстве монтажных пен, герметиков, теплоизоляции, а также комплектующих для бытовой техники и автомобилей. Его дефицит создает серьезные проблемы в промышленности, как отметил Сергей Колесников из компании «Техниколь».

СИБУР анонсировал запуск опытно-промышленной установки в IV квартале 2024 года. По результатам пилотного выпуска будет принято решение о проектировании коммерческих мощностей. Этот шаг направлен на устранение критических проблем с импортом МДИ, который в 2023 году достиг 196 тыс. тонн.

Текущая ситуация с поставками химпродукта осложнена блокировками платежей и нестабильностью банковских условий.