В России импортозаместят химикаты для строительства

Опубликовано 02 сентября 2024, 13:001 мин.
В России импортозаместят химикаты для строительстваСИБУР начнет опытный выпуск ключевого химиката в 2024 году
В 2024 году в России планируется наладить опытный выпуск метилендифенилдиизоцианата (МДИ), важного компонента для производства строительных материалов и автозапчастей, сообщили на совещании в Минпромторге, посвященном импортозамещению химических продуктов.
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МДИ используется в производстве монтажных пен, герметиков, теплоизоляции, а также комплектующих для бытовой техники и автомобилей. Его дефицит создает серьезные проблемы в промышленности, как отметил Сергей Колесников из компании «Техниколь».
СИБУР анонсировал запуск опытно-промышленной установки в IV квартале 2024 года. По результатам пилотного выпуска будет принято решение о проектировании коммерческих мощностей. Этот шаг направлен на устранение критических проблем с импортом МДИ, который в 2023 году достиг 196 тыс. тонн.
Текущая ситуация с поставками химпродукта осложнена блокировками платежей и нестабильностью банковских условий.
Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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